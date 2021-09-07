Taliban Kabil'de kadınlara sopa ve kırbaçla saldırdı

Afganistan'da bir grup Taliban mensubunun, başkent Kabil'deki Kardan Üniversitesi önünde kadınlara sopa ve kırbaçla saldırdığı görüntülendi.
Afgan gazeteci Bilal Sarwary, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, Taliban üyelerinin, kadınlara sopa ve kırbaçla saldırdığı görülüyor.
Taliban soldiers beating women infront of Kardan university, Kabul city. pic.twitter.com/KOvLXMo8mw— BILAL SARWARY (@bsarwary) September 7, 2021
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün çoğunluğu kadınlardan oluşan protestocular Taliban ve Pakistan'a karşı sokağa çıkmıştı. Taliban eylemi bastırmak için havaya ateş açmıştı.