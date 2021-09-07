Afganistan'da Taliban ve Pakistan karşıtı eylem: Ateş açıldı

Afganistan'da çoğunluğu kadınlardan oluşan protestocular Taliban ve Pakistan'a karşı sokağa çıktı, Taliban eylemi bastırmak için ateş açtı.

Haber Merkezi

Afganistan'ın Başkenti Kabil'de Taliban ve Pakistan karşıtı sloganlarla halk sokaklara indi.

Çok sayıda kadının da aralarında olduğu eylemlerde "Özgürlük", "Pakistan'a ölüm," "Pakistan Afganistan'dan çık" sloganları atıldı.

Eylemler sürerken Taliban militanları havaya ateş açarken, protestolar sürüyor.

BBC muhabirinin eylemler sırasında çektiği video:

Paylaşılan bir diğer videoda ise açılan ateş sonrası kendini korumaya çalışan eylemciler görünüyüor. 

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