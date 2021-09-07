Afganistan'da Taliban ve Pakistan karşıtı eylem: Ateş açıldı

Afganistan'ın Başkenti Kabil'de Taliban ve Pakistan karşıtı sloganlarla halk sokaklara indi.

Çok sayıda kadının da aralarında olduğu eylemlerde "Özgürlük", "Pakistan'a ölüm," "Pakistan Afganistan'dan çık" sloganları atıldı.

Eylemler sürerken Taliban militanları havaya ateş açarken, protestolar sürüyor.

BBC muhabirinin eylemler sırasında çektiği video:

Anger mounting on the streets of Kabul, people chanting "freedom" and "death to Pakistan". The demonstrators, many of them women, are in the centre of the Afghan capital #Afghanistan pic.twitter.com/Jg5RDzFsiA — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) September 7, 2021

Paylaşılan bir diğer videoda ise açılan ateş sonrası kendini korumaya çalışan eylemciler görünüyüor.