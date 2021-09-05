ABD Genelkurmay Başkanı: Afganistan'da iç savaş ve daha çok hava saldırısı düzenlemeyi bekliyoruz

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, Afganistan'da iç savaş, "terörizmin yeniden canlanması"nı ve daha fazla hava saldırısı düzenlemeyi beklediğini söyledi.

Milley, ABD'nin geri çekilmesinin ardından Afganistan'da iç savaşın patlak vermesinin "çok muhtemel bir olasılık" olduğunu söyledi ve "fırsatlar ortaya çıktığında" ABD'nin askeri operasyonlarına devam edeceğini ifade etti.

Genelkurmay Başkanı, Cumartesi günü Fox News'den Jennifer Griffin'e verdiği demeçte “Askeri tahminim… koşulların bir iç savaşın gelişmesi muhtemel” dedi.

Taliban şimdi Pençşir Vadisi'ndeki son direniş cepheleri dışında ülkenin çoğunu kontrol ediyor. Her iki tarafın da avantaj elde ettiği ve düşmanlarına ağır kayıplar verdiğini iddia etmesine rağmen, stratejik bölgede şiddetli çatışmalar devam ediyor.

'Fırsatlar ortaya çıktıkça saldırı operasyonları düzenleyeceğiz'

Milley, Taliban'ın sürdürülebilir bir hükümet kurabileceğine dair şüphelerini dile getirdi ve iktidar boşluğunun ve kaosun El Kaide, IŞİD ve “diğer sayısız terörist" grubun yeniden canlanmasına yol açabileceğini söyledi.

"Amerika'yı güvenli tutmak" için, ABD Başkan Joe Biden'ın yönetimi daha önce “ufuk ötesi terörle mücadele misyonlarına" devam etme sözü verdi, ancak Milley, bölgede asker olmadan ve istihbarat toplama kabiliyeti olmadan ABD'nin “bazı insan istihbarat ağları yeniden kurmak zorunda kalacağını” kabul etti.

Ancak Milley, "fırsatlar ortaya çıktıkça, ABD'ye yönelik bir tehdit varsa saldırı operasyonları yürütmeye devam edeceklerini" ekledi.

7'si çocuk 10 sivilin öldürüldüğü olay 'doğru bir saldırı'ymış!

ABD geçen hafta bir insansız hava aracıyla (İHA) Kabil'de bir saldırı düzenlemişti. ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, İHA'nın IŞİD'e ait bir aracı vurduğunu öne sürdü ancak İHA Kabil'in yerleşim bölgelerinde bir evi vurdu. Miley saldırıda "IŞİD-H teröristleri için kolaylaştırıcı en az bir kişiyi" öldürdüğünü açıklarken gerçekte olansa eve düşen füze sonucu 7'si çocuk, aynı aileden 10 kişinin yaşamını yitirmişti.

Miley füzenin evi vurmasına veya saldırının "IŞİD-H teröristleri" yerine 10 sivili öldürmesine değinmedi.

Geçtiğimiz gün İran menşeli Press TV'ye konuşan Eimal Ahmedi adlı Afganistan vatandaşı, İHA saldırısında kardeşini ve yiğenlerini kaybettiğini ifade ederek ev sahibi kardeşinin hiç bir terörist grupla bağlantılı olmadığının altını çizdi. Ahmedi kardeşinin bir mühendis olduğunu söyledi.

Fox News'a konuşan Miley 10 Afgan sivili öldürdükleri olayı "doğru bir saldırıydı" şeklinde nitelendirdi.