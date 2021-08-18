Taliban: Kabil Havalimanı'nda 40 kişi öldü

Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden sonra Kabil Havalimanı'nda büyük bir kaos yaşanıyor.

Afgan medyasında yer alan haberlere göre, Kabil Havalimanı'ndaki Taliban komutanı Muhibullah Hikmet Pazartesi gününden beri Kabil Havalimanı'nda izdiham ve ateş açılması gibi nedenlerle toplam 40 kişinin öldüğünü söyledi.

İzdiham çıktı: 17 yaralı

Reuters'ın havalimanındaki bir NATO güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberine göre ise, bugün havalimanına giriş kapılarından birinde izdiham çıktı. Olayda 17 kişi yaralandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen NATO yetkilisi, Taliban militanlarının havalimanı dışında herhangi bir şiddet eyleminde bulunduklarına ilişkin bir haber duymadığını aktardı.

Aynı yetkili ülkeyi terk etmek isteyen Afgan sivillerden pasaportu ve vizesi olmayanlara havalimanı çevresinde toplanmamalarının söylendiğini belirtti.