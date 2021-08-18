Celalabad'da Taliban bayrağını indiren göstericilere ateş açıldı

Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban'ın resmi kurumlarda ve meydanlardaki Afganistan bayraklarını indirip yerine Taliban bayrakları asmasının ardından bazı kentlerde protestolar başladı.

Kabil'in doğusundaki Celalabad kentinde çok sayıda kişi ellerinde Afganistan bayrağı ile sokağa çıktı. Göstericiler kent meydanındaki Taliban bayrağını indirdi ve yerine Afganistan bayrağını astı.

Protest in Jalalabad city in support of National flag.#Afghanistan pic.twitter.com/oxv3GL0hmS — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

Göstericilere Taliban militanlarınca ateş açıldığı belirtirken İngiltere menşeli Reuters görgü tanıkları ve eski polis memurlarının ifadelerine dayandırdığı haberinde en az 3 kişinin öldürüldüğünü, 10 kişininse yaralandığını aktardı.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

Öte yandan Herat'ın güneyi ve Host şehrinde de gösteriler yapıldığı haberleri geliyor.