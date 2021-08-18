Celalabad'da Taliban bayrağını indiren göstericilere ateş açıldı

Afganistan'da Taliban'ın ulusal bayrağı indirip kendi bayrağını asmasına karşı protestolar başladı. Celalabad'daki protestoda göstericiler Taliban bayrağını indirdi. Taliban göstericilere ateş açtı.

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Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban'ın resmi kurumlarda ve meydanlardaki Afganistan bayraklarını indirip yerine Taliban bayrakları asmasının ardından bazı kentlerde protestolar başladı.

Kabil'in doğusundaki Celalabad kentinde çok sayıda kişi ellerinde Afganistan bayrağı ile sokağa çıktı. Göstericiler kent meydanındaki Taliban bayrağını indirdi ve yerine Afganistan bayrağını astı.

Göstericilere Taliban militanlarınca ateş açıldığı belirtirken İngiltere menşeli Reuters görgü tanıkları ve eski polis memurlarının ifadelerine dayandırdığı haberinde en az 3 kişinin öldürüldüğünü, 10 kişininse yaralandığını aktardı.

Öte yandan Herat'ın güneyi ve Host şehrinde de gösteriler yapıldığı haberleri geliyor.

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