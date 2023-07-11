Taliban İsveç'in Afganistan'daki faaliyetlerini askıya aldı

Taliban yönetimi, Kuran yakma eylemlerini gerekçe göstererek İsveç'in Afganistan'daki tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuran yakılmasına izin verdiği için Müslümanlardan özür dileyene kadar İsveç’in Afganistan’daki tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Kuran yakılmasını 'küstahça bir olay' olarak nitelendiren Mücahid, tüm İslam ülkelerinin İsveç ile olan ilişkisini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından İsveç dahil birçok yabancı ülke, Kabil'deki temsilciliklerini kapatmıştı ancak İsveç'in bazı yardım kuruluşları ülkedeki faaliyetlerine devam etmişti. (AA)