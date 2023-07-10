Stoltenberg duyurdu: Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini Meclis'e götürecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüştü.

AA'nın aktardığına göre Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM’ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması için kararı Meclis'e götürecek" dedi.

Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacağını bildiren Stoltenberg, NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağını açıkladı.

Stoltenberg, AB üyesi olarak İsveç'in, Türkiye'nin AB sürecini, vize serbestisini ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çabalarını destekleyeceğini söyledi.