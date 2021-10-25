Taliban işçilerin maaşlarını buğdayla ödeyecek

Afganistan’da işsizlik ve yoksulluk artarken, Taliban yönetimi ağır işlerde istihdam ettiği işçilerin maaşlarını para yerine buğdayla ödeyeceği bir program başlattı.

Büyük kentlerde ve kırsal bölgelerde açlık sorununa karşı uygulamaya konulacak programın tanıtımını yapan Taliban hükümeti başkent Kabil’de 40 bin ve ülke genelinde binlerce kişiyi buğday karşılığında işe alacağını duyurdu.

Taliban yönetimi Kabil’de 11 bin 600 ton ve Herat, Celalabad, Kandahar, Mezar-ı Şerif gibi kentlerde 55 bin ton buğdayı işgücü karşılığında maaş olarak dağıtmayı planlıyor.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada “Bu işsizlikle mücadelede önemli bir adım” dedi.

Aşırı yoksulluk, açlık ve elektrik kesintilerinin arttığı ülkede Taliban tarafından kurdele kesilerek bir törenle başlatılan programda, istihdam edilecek işçilerden kuraklıkla mücadele için su kanalları ve tepelerde toplama terasları kazmaları istenecek.

Kabil yakınlarındaki Rish Khor’da düzenlenen törene Taliban Sözcüsü Mücahid’in yanı sıra Taliban hükümetinin ziraat bakanı Abdülrahman Raşid ve Kabil Valisi Hamdullah Numani ile diğer örgüt yetkilileri katıldı.

Sözkonusu programın tanıtımı, ülkede 8 çocuğun açlık yüzünden öldüğü haberlerinin yayılması üzerine yapılan protestoların ardından geldi.