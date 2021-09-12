Taliban hükümetine ilk üst düzey ziyaret Katar'dan

Afganistan'da geçen Salı günü geçici hükümeti ilan eden Taliban'a ilk üst düzey resmi ziyaret Katar'dan geldi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani bugün Afganistan'ın başkenti Katar'da Taliban'ın geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ve diğer kabine üyeleri ile görüştü.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Katar Dışişleri Bakanı El Sani, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ve yeni kabine üyeleriyle verimli görüşme gerçekleştirdi. Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili Katar ülkesinin yardımlarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Katar Dışişleri Bakanı El Sani, Kabil'de ayrıca Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve eski Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile de bir araya geldi.

Taliban'ın kurduğu yeni Afganistan hükümeti henüz hiçbir ülke tarafından resmi olarak tanınmış değil.