Taliban heyeti Çin'e gitti

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Büro Başkanı Molla Abdul Gani Birader'in öncülüğündeki bir delegasyonu, Çin'i ziyaret ederek ülkenin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yle görüştü.

Görüşmeye ilişkin taraflardan henüz açıklama gelmezken, Vang'la Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin'in de aralarında bulunduğu heyetin görüntüleri sosyal medyada yer aldı.

South China Morning Post gazetesi, Birader'in Vang'la Tientsin kentinde görüştüğünü aktardı. Birader, Taliban'ın ABD'yle müzakeresi sırasında yönetici görevini üstleniyordu.

Taliban heyetinin, Vang Yi'yle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki gelişmeleri görüştüğü aktarıldı.

Bu, Taliban'ın Çin'e 2019'dan bu yana yaptığı ilk üst düzey ziyaret oldu.