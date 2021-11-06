Taliban: Gücünü kötüye kullanan 200 üyemizi ihraç ettik

Taliban tarafından oluşturulan özel komisyondaki bir kişi Rusya menşeli Sputnik International'a verdiği demeçte, güçlerini kötüye kullandıklarından şüphelenilen yaklaşık 200 kişiyi saflarından attığını söyledi.

Basına konuşan Taliban yetkilisi "Yaklaşık 200 kişi saflarımızdan ihraç edildi ve bu süreç devam ediyor" dedi.13 Ekim'de Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Kari Seyid Hosty, hükümetin "yozlaşmış ve hak etmeyen kişileri" saflarından çıkarmak için bir komisyon oluşturacağını söyledi. Komisyon, Taliban'ın savunma ve içişleri bakanlıklarının yanı sıra ulusal güvenlik müdürlüğünden yetkililerden oluşuyor.

Şeriatçı örgütün atadığı İçişleri Bakanlığı sözcüsü Hosty, komisyonun aile bağlantıları veya suçlular, şüpheli bir geçmişi olan kişiler veya yerel halkın nefret ettiği yetkililer aracılığıyla mevkilerine sahip olan herkesi görevden alacağını da sözlerine ekledi.