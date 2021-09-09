Taliban gösteri yapmayı ve slogan atmayı yasakladı

Taliban tarafından İçişleri Bakanı olarak duyurulan Siraceddin Hakkani'nin yayımladığı ilk kararnamede izinsiz gösteri yapmak ve slogan atmak yasaklandı.

Öte yandan Taliban dün yaptığı açıklamada geçici hükümette yer alan Hakkani ailesinin iki üyesinin halen FBI'ın arananlar listesinden çıkarılmamasını, ABD'nin Afganistan'dan çekilmek için örgütle yaptığı Doha anlaşmasının ihlali olarak niteledi.

Ülkenin başkenti Kabil'de ve Herat kentinde Salı günü yüzlerce kişinin Taliban'ı protesto ettiği gösterilerde iki kişi vurularak öldürülmüştü.

Dün de başkent Kabil'de kadınların düzenlediği bir protesto gösterisini takip eden gazeteciler gözaltına alınarak darp edildi.

AFP'ye konuşan, Etilaat Roz adlı gazete için çalışan iki gazeteci dün Kabil'deki gösteriyi izlerken Taliban tarafından gözaltına alındıklarını ve saatlerce kırbaç, sopa ve elektrik kablolarıyla dövüldüklerini söylediler.

Fotomuhabir Nimetullah Nakdi gösteri sırasında kayıt almamasını söyleyen bir Taliban üyesinin kendisini neden darp ettiklerini sorması üzerine "Kafan kesilmediği için şanslısın" dediğini aktardı.