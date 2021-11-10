Taliban Genelkurmay Başkanı, 150 bin kişiyi askere almak istediklerini söyledi

Taliban yönetiminin silahlı kuvvetlerinin genelkurmay başkanı Kari Fasihuddin bugün yaptığı açıklamada, Taliban'ın yeni "Afgan ordusu" için 150 bin kişiyi askere almayı planladığını söyledi.

El-Cezire'ye verdiği söyleşide Fasihuddin, "Yeni Afgan ordusu için 150 bin savaşçı alarak başlayacağız" dedi ve ordunun şu anda toplanmakta olduğunu ifade etti.

Fasihuddin ayrıca, hareketin Afganistan'ın önceki yönetiminin ordusunda çalışanları da işe almaya çalıştığını vurguladı.

Yetkili, "Yolsuzluğa karışmamış olanlara öncelik verilecek" dedi.