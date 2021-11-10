Pakistan Başbakanı: Afganistan'ı Taliban ele geçirince IŞİD militanları buraya geldi

Pakistan Başbakanı İmran Han, yüksek mahkeme huzuruna çıkarak Afganistan'dan gelen tehditlerle ilgili olarak atılan adımlar hakkında bilgi verdi. 2014 Peşaver okul katliamıyla ilgili olarak ülkenin yüksek mahkemesine çıkan Pakistan Başbakanı, üst düzey yetkililer olsalar bile suçlulara karşı sert önlemler alacağını söyledi.

Han ayrıca mahkemeye, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesiyle ilgili olarak kötüleşen güvenlik durumu hakkında bilgi verdi. Başbakan, Taliban'ın bu yıl Ağustos ayında Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinin ardından IŞİD'li cihatçıların ülkeden kaçan 250 bin kişiyle birlikte sınırını geçmesinin ardından hükümetin istihbarat ve ordu yetkililerinden oluşan bir koordinasyon komitesi kurduğunu söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre mahkeme, Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) militanlarının çoğu çocuk 147 kişiyi öldürdüğü 2014 katliamıyla ilgili 20 Ekim tarihli kararının uygulanmasını sağlamak için başbakana talimat verdi.

Adalet Bakanı Gülzar Ahmed, "Biz zaten bir komisyon kurduk ve o da bir rapor yayınladı. 20 Ekim tarihli emrimizde hükümetin katliamdan kimin sorumlu olduğunu ortaya çıkarması ve onlara karşı harekete geçmesi gerektiği açıkça belirtiliyor" dedi.

Üç yargıçtan oluşan jüri, yasadışı grup TTP ile devam eden müzakerelere ilişkin memnuniyetsizliğini de dile getirdi. Yargıç Gazi Muhammed Emin Ahmed, Başbakan'a katliamın suçlularını şimdi müzakere masasına getirildiğini söyleyerek "Bir kez daha teslim belgesi imzalamak üzere miyiz?" diye sordu.

Salı günü, Başbakan'ın başkanlık ettiği bir kabine toplantısı, TTP'nin "terörle doğrudan ilgisi olmayan gruplarına" bir şans verilmesine karar verdi.