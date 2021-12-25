Taliban, Dünya Bankası çalışanlarını maaşlarını ödeyemediği için işten çıkarıyor

Afganistan Kırsal Rehabilitasyon ve Kalkınma Bakanlığı'nın, Dünya Bankası'nda çalışan bazı çalışanlarını maaşlarını ödeyemediği için işten çıkardığı belirtildi.

Konuya ilişkin Rusya menşeli Sputnik'e demeç veren bir bakanlık yetkilisi işten çıkartmaları doğrularken kurumda 15 bin sözleşmeli çalışan olduğunu kaydetti.

Taliban, BM'nin teröre karşı yaptırımları altında.

Henüz kaç çalışanın işten çıkarılacağı belli değil, ancak diğer tarafların yanı sıra Afganistan Bankası ve Kalkınma Bakanlığı'nın da yer alacağı ortak bir komisyonun Dünya Bankası personeline yapılacak ödemeleri görüşmesi bekleniyor.

Ülkede devlet çalışanları, BM ve Dünya Bankası personeli, eğitim ve sağlık personeli de dahil olmak üzere birçok kişi aylardır maaşlarını alamıyor. Yüzlerce doktor ve ulusal enerji tedarikçisi çalışanı, Kabil'deki bu ödeme gecikmelerine karşı protesto düzenledi. Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Emir Han Muttaki'ye göre, maaş gecikmeleri yaklaşık yarım milyon devlet çalışanını etkiledi.

Dünya Bankası, Afganistan'a insani yardım sağlamakla aktif olarak ilgilenmekte. Bu ayın başlarında, Dünya Bankası tarafından yönetilen Afganistan Yeniden Yapılanma Güven Fonu, "Afganlara yardım etmek için" UNICEF'e 100 milyon dolar ve Dünya Gıda Programına 180 milyon dolar aktarmayı planladığını söyledi.