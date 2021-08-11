Taliban dokuzuncu vilayet başkentini de ele geçirdi

Afganistan'da Taliban bir haftadan kısa süre içinde dokuz vilayet başkentinde kontrolü ele geçirdi.

Taliban son olarak dün gece Afganistan'ın kuzeyindeki Bedahşan vilayetinin başkenti Feyzabad'ın kontrolünü ele geçirdi.

Afganistan hükümet güçlerinin Feyzabad'dan çekildikleri bildirildi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid Twitter'dan yaptığı açıklamada, kentteki valilik binası, polis karargahı ve istihbarat ofisi dahil tüm hükümet binalarının kontrollerinde olduğunu duyurdu.

Afganistan'ın Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırında bulunan dağlık ve geniş bir alana yayılan Bedahşan vilayetinin birçok bölgesi uzun süredir Taliban'ın kontrolündeydi ancak vilayet başkenti ilk kez Taliban'ın kontrolüne geçti.

Son 6 gün içinde Taliban'ın Afganistan'da ele geçirdiği vilayet başkentleri şöyle: Nimruz vilayetinin başkenti Zaranc, Cevzcan vilayetinin başkenti Şibirgan, Sar-i Pol vilayetinin başkenti Sar-i Pol, Kunduz vilayetinin merkezi Kunduz, Tahar vilayetinin merkezi Talukan, Samangan vilayetinin merkezi Aybek, Baglan vilayetinin merkezi Pul-i Humri, Farah vilayetinin merkezi Farah, Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad.

Afganistan Savunma Bakanlığı'na göre hükümet güçleri ile Taliban arasında çatışmalar Nangarhar, Laghman, Logar, Paktia, Uruzgan, Zabul, Ghor, Farah, Belh, Helmand Kapisa vilayetlerinde sürüyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin bugün kuzey Afganistan'da hükümetin kontrolünde kalan tek vilayet olan Belh'i ziyaret ettiği, burada güvenlik yetkilileri, siyasi liderler ve eski cumhurbaşkanı yardımcısı Raşid Dostum ile görüştüğü bildirildi. Gani'nin sözkonusu görüşmelerinde sivil milislerin Taliban'a karşı orduya destek vermesi olasılığının gündeme geldiği belirtiliyor.