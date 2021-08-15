Taliban Celalabad'ı ele geçirdi, ABD'nin Afganistan Büyükelçiliği tahliye ediliyor

ABD'nin, Afganistan Büyükelçiliği'ndeki diplomatlar için tahliye süreci başlattığı belirtildi.

Reuters'a konuşan bir diplomat, "Şu an konuştuğumuz sırada, büyükelçilikte kalan az sayıda insan da burayı terk ediyor. Görevlilerin çoğu buradan gitmeye hazır. Büyükelçilik faaliyete devam ediyor" dedi.

Öte yandan, Taliban'ın bu sabah saatlerinde Nangarhar vilayetinin başkenti Celalabad'ı ele geçirdiği bildirildi.

Buna göre, Taliban, Afganistan'da başkent Kabil dışındaki tüm büyük kentleri kontrol altına almış oldu.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, tahliye süreci için Afganistan'a gönderilecek asker sayısının 3 binden 5 bine çıakrıldığını açıkladı.

Taliban, ABD'nin son birliklerini geri çekmesine üç haftadan daha kısa bir süre kala şiddetli bir askeri operasyonla kuzey, batı ve güney Afganistan'ın çoğunu ele geçirdi.

Taliban, ülkenin üçte ikisini kontrol ederken, binlerce kişi başkentin uluslararası havaalanından kaçtı. ABD ve Avrupa ülkeleri de Taliban'ın başkent Kabil'e yaklaşmasıyla büyükelçilik personelini tahliye etmeye başladı.