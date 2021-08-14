Taliban, Afganistan'ın kuzeyindeki kritik şehir Mezar-ı Şerif'i ele geçirdi

Taliban, Afganistan Hükümeti tarafından yoğun bir şekilde korunan kuzey kenti Mezar-ı Şerif'i ele geçirdi.

Bugün Afgan kuvvetlerinin ve iki eski savaş ağasının savunmayı taahhüt ettiği, ülkenin dördüncü büyük şehri Mezar-ı Şerif'in Taliban'ın eline geçmesi grubu kuzey Afganistan'ın tek otoritesi haline getirdi.

Bir eyalet yetkilisi, Taliban'ın Mezar-ı Şerif'i ele geçirmesiyle ve güvenlik güçlerinin Özbekistan sınırına kaçtığını söyledi.

Belh eyalet konseyi başkanı Afzal Hadid, "Taliban Mezar-ı Şerif'in kontrolünü ele geçirdi" dedi ve şehrin savaşmadan düşmüş gibi göründüğünü de sözlerine ekledi. "Askerler ekipmanlarını bırakıp sınır kapısına doğru yöneldi” ifadelerini kullanan Hadid, "Tüm güvenlik güçleri Mazar şehrini terk etti," dedi, ancak şehir merkezinin dışındaki bir bölgede ara sıra çatışmalar yaşanıyor.

Cumartesi günü erken saatlerde, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban militanlarının başkent Kabil'e yaklaşırken yerel liderler ve uluslararası müttefikleriyle acil görüşmeler yaptı.

Gani kısa bir televizyon konuşmasında, "Başkanınız olarak odak noktam, daha fazla istikrarsızlığı, şiddeti ve halkımın yerinden edilmesini önlemek" dedi.

Taliban, ABD'nin son birliklerini geri çekmesine üç haftadan daha kısa bir süre kala şiddetli bir askeri operasyonla kuzey, batı ve güney Afganistan'ın çoğunu ele geçirdi.

Taliban, ülkenin üçte ikisini kontrol ederken, binlerce kişi başkentin uluslararası havaalanından kaçtı. ABD ve Avrupa ülkeleri de Taliban'ın başkent Kabil'e yaklaşmasıyla büyükelçilik personelini tahliye etmeye başladı.