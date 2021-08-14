Boyun Eğme gazetesinin bugünkü sayısı "Emekçi çocuklarının Afganistan'da ne işi var?" manşetiyle çıktı.

AKP'nin sırf emperyalist pazarlıklarda elini güçlendirmek için ülkenin çocuklarını cepheye sürdüğünü belirten Boyun Eğme'de "Biliyoruz ki sonunda yine sıvasız evlere Türk bayrakları asılacak, emekçi insanların hanelerine ateş düşecek" deniliyor.

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin manşetindeki değerlendirme şöyle:

"Kimi zaman 'milli beka' diyorlar sınır dışına gönderilen askerlerin ardından, kimi zaman 'ulusal güvenlik'. Ne derlerse desinler, operasyon bölgesindeki bir temel atma töreni ya da bir yatırım yetiyor tüm bu tiyatroyu sona erdirmek için.

Görüyoruz ki yine asıl amaçları sermayeye yeni kârlı alanlar açmaktan başka bir şey değil.

AKP, iktidara geldiği günden bu yana yurt dışına asker gönderiyor. AKP’nin burnunu soktuğu ülkeler yalnız Irak, Suriye, Libya, Somali ile sınırlı değil; medyadaki bilgilere göre toplamda 13 ülkede askeri var Türkiye’nin.

Haziran’daki NATO Zirvesi’nden bu yana ise, Afganistan gündemi ile karşı karşıyayız. ABD’nin çekildiği Afganistan’da, Kabil Havalimanı’nın 'güvenliğini' sağlamaya soyunuyor AKP ve bir kez daha ABD’nin taşeronluğunu kapmak uğruna halkımızı tehlikeli bir oyunun içine sokuyor. 'Askerimizin orada ne işi var?' soruları 'Askerimiz her yerde!' türünden milliyetçi hezeyanlarla geçiştiriliyor. Milli Savunma Bakanı da tüm bunların ortasında çıkıp, 'Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz' diyebiliyor. Oysa gerçekler böyle değil.

Biliyoruz ki sonunda yine sıvasız evlere Türk bayrakları asılacak, emekçi insanların hanelerine ateş düşecek.

AKP sırf emperyalist pazarlıklarda elini güçlendirmek için çocuklarımızı cepheye sürüyor. Sırf sermaye sınıfını memnun edip kendi ömrünü uzatmak için göz göre göre halkımızı ateşe atıyor. Olansa yine bizlere yani emekçilere oluyor. Bizim artık AKP’nin ömrünü uzatmak için yapacağı manevralarda tek bir insanımızı dahi kaybetmeye tahammülümüz yok. AKP’yi de, onun temsil ettiği patronları da tarihin çöplüğüne göndermeden bu ülkenin emekçilerine rahat yok."

Boyun Eğme'nin tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz: