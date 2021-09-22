Taliban BM Genel Kurulu'nda temsil edilmeyi talep etti

Afganistan'da Taliban'ın kurduğu hükümet, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap etmek için BM'ye yazılı talepte bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderen Taliban, Afganistan'ın yeni BM Temsilcisi olarak da örgütün Doha'daki sözcüsü Süheyl Şahin'i atadığını bildirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in 15 Eylül'de Afganistan'ın daha önceki hükümet tarafından atanmış BM temsilcisi Ghulam Isaczai'den 76. Genel Kurul'a Afganistan heyetini temsil edecek listeyi içeren bir mektup aldığını bildirdi. Dujarric bundan beş gün sonra da "Afganistan İslam Emirliği" adına Taliban'ın kurduğu hükümetin dış işleri bakanı Muttaki'nin BM Genel Kurul'a hitap etme talebinin yer aldığı mektubunun Guterres'e ulaştığını duyurdu.

Sözkonusu mektupta Taliban, Eşref Gani hükümetinin 15 Ağustos'ta devrildiğini belirterek onun tarafından atanan Isaczai'nin artık Afganistan'ı temsil edemeyeceğini bildirdi.

Mektupta Muttaki'nin BM Genel Kurulu'na bizzat katılarak mı yoksa video mesajla mı hitap etmeyi talep ettiğine ilişkin bir ayrıntının yer almadığı belirtildi.

Dokuz üyeli komite karar verecek

BM Sözcüsü Dujarric iki mektubun da BM Genel Kurulu'nun dokuz üyeli ilgili komitesine gönderildiğini, bu komitenin kararı vereceğini söyledi. BM Genel Kurulu'nda temsiliyete ilişkin tartışmaları karara bağlayan komitenin üyeleri Rusya, Çin, ABD, İsveç, Güney Afrika, Sierra Leone, Şili, Butan ve Bahamalar'dan oluşuyor. Ancak sözkonusu komitenin Genel Kurul oturumunun sona ereceği Pazartesi gününden önce toplanması beklenmiyor. Afganistan'ın halihazırda BM temsilcisi olarak tanınan Isaczai'nin konuşmasını 27 Eylül Pazartesi günü yapması bekleniyor. BM Genel Kurul kurallarına göre Isaczai Afganistan'ın yeni temsilcisi konusunda ilgili komitenin kararını vermesine kadar Afganistan'ın BM temsilcisi olarak kalacak.

Öte yandan AFP'ye konuşan bir diplomatik kaynak sözkonusu komitenin geçmişte bu tip tartışmalı kararları vermekten kaçındığını ve Genel Kurul oylamasına başvurduğunu söyledi.