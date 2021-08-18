Taliban bir kadını burka giymediği için infaz etti

Afganistan'da Taliban'ın Tahar vilayetinde bir kadını burka giymediği için infaz ettiği bildirildi.

Fox News'un haberine göre, vilayetin Talokan ilçesinde devriye gezen Taliban üyeleri, bir kadını burka giymediği için öldürdü. Kanal, öldürülen kadının etrafında ailesinin toplandığını görüntüleyen bir fotoğraf paylaştı.

Öte yandan, Taliban'ın başkent Kabil'de silahlı gruplarla yerleşim yerlerini devriye gezdiği ve kentin bazı bölgelerinden silah sesleri duyulduğu aktarıldı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, dün düzenlediği basın toplantısında, kadın haklarına "şeriat kanunları çerçevesinde" saygı gösterileceğini öne sürmüştü.