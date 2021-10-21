Taliban: Bir ayda 250 IŞİD'li tutukladık

Taliban mensubu yetkililer, geçen ay içinde IŞİD'e bağlı 250'den fazla cihatçının tutuklandığını belirterek, bunların çoğunun ülke genelinde hapishanelerden kaçan mahkumlar olduğunu sözlerine ekledi.

TOLOnews'ta yer alan habere göre Taliban yetkilisi "IŞİD'le bağlantılı 250 kişi tutuklandı. Hapishanelerden kaçanlar onlardı” dedi. Yetkili, IŞİD'çilerin canlı bomba saldırıları planladığını iddia etti.

Biri kuzeydeki Kunduz'da diğeri güneydeki Kandahar'da olmak üzere son iki canlı bomba saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi. Saldırılarda onlarca sivil öldü ve çok sayıda sivil yaralandı.