Taliban: Afganistan'ın tüm sınırları kontrolümüz altında

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, örgütün Afganistan’ın tüm sınırlarını kontrol altına aldığını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, başkent Kabil’deki basın toplantısında konuşan Mücahid, “Tüm sınırlar kontrolümüz altında” ifadesini kullandı.

Mücahid, Taliban’ın ülkede "silah ticaretini önlemeyi ve ülkede bulunan tüm silahları tescil etmeyi planladığını" söyledi.

'Uyuşturucu üretimine son vereceğiz'

Mücahid, Afganistan’da uyuşturucu üretimine son vereceklerini öne sürdü.

Mücahid, “Afganistan, uyuşturucunun herhangi bir çeşidini üretmeyecek. Artık hiç kimse uyuşturucu kaçakçılığı organizasyonuna katılamayacak. Bundan böyle Afganistan, uyuşturucudan arınmış bir devlet olacak” açıklamasında bulundu.

Mücahid, "bu hedef doğrultusunda farklı mahsuller yetiştirme fırsatı sağlamak için Afganistan’ın uluslararası yardıma ihtiyacı olacağını" söyledi.