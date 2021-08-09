Taliban, Afganistan'ın kuzeyinde üç kenti ele geçirdi

Afganistan'da Taliban güçleri, hükümet güçleriyle şiddetli çatışmalar sonrası ülkenin kuzeyindeki önemli kentlerden Kunduz, Sar-i Pl veTalokan' ele geçirdi.

Böylece Cuma gününden bu yana beş vilayet başkenti Taliban güçleri tarafından alınmış oldu.

BBC Türkçe'nin haberine göre binaların ve dükkanların aleveler içinde kaldığı Kunduz kentinde kaos yaşandığı ve kent merkezine Taliban bayrağının çekildiği bildiriliyor.

Öte yandan Taliban ise hükümetle ateşkes konusunda bir anlaşma olmadığını söyledi.

Pazar günü Al Jazeera'ye konuşan bir Taliban sözcüsü, ABD'nin Afganistan'a daha fazla müdahale etmesine karşı uyarıda bulundu.