Taliban, Afganistan'ın en büyük ikinci şehri Kandahar'ı ele geçirdiğini duyurdu

Taliban, Afganistan'ın en büyük ikinci kenti olan Kandahar'ın kontrolünü sağladığını bildirdi. Kandahar'ın düşmesiyle Taliban bir haftalık süreçte 12 vilayet merkezini ele geçirmiş oldu.

AFP'nin aktardığına göre bir Taliban sözcüsü, "Kandahar tamamen fethedildi. Mücahitler şehrin Şehitler Meydanı'na ulaştı" dedi.

Reuters'a konuşan bir kaynak şehrin düştüğünü doğrulasa da havalimanının hala hükümet güçlerinin kontrolünde olduğunu belirtti.

Taliban, Afganistan'ın 34 vilayet merkezinden 12'sini kontrol ediyor.