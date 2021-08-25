Taliban: Afganistan'da Türk askerlerine gerek yok

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid Türk askerini Afganistan'da istemediklerini, Kabil Havalimanı'nın güvenliğini kendilerinin sağlayacağını söyledi.

Kabil'de dün düzenlediği basın toplantısında konuşan Taliban Sözcüsü, "Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz ama onların askerlerini Afganistan'da istemiyoruz. Afganistan'da Türk askerlerine gerek yok, Kabil Havalimanı'nın güvenliğini kendimiz daha iyi sağlayabiliriz" dedi.

'Kadınlardan evde kalmalarını istedik'

Taliban Sözcüsü ayrıca ülkedeki kadınlara "evlerinde kalmaları talimatı" verdiklerini de belirterek bunun "geçici bir prosedür" olduğunu savundu. "Güvenlik güçlerimiz kadınlarla muhatap olma konusunda eğitim almamıştı, bazıları kadınlarla nasıl konuşulacağını bilmiyor. Bu karar kadınların kötü muamele görmesini engellemek için" diyen sözcü, evlerinde kalmaları istenen çalışan kadınların işlerinden çıkarılmayacağını ve maaşlarında kesinti yapılmayacağını ileri sürdü.