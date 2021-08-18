Taliban: Afganistan'da demokrasi falan olmayacak

Taliban yönetimindeki Afganistan'da "demokratik bir hükümet sistemi olmayacağı" açıklandı. Reuters'a konuşan üst düzey Taliban yetkilisi Vahidullah Haşimi, cihatçı örgütün baş komutanı Haybatullah Ahundzada'nın genel olarak yönetimden sorumlu olacağı bir iktidar konseyi tarafından yönetimin muhtemel olduğunu söyledi.

Haşimi, Reuters'a verdiği demeçte, "Ülkemizde hiçbir temeli olmadığı için demokratik bir sistem olmayacak" dedi. Yetkili, "Afganistan'da ne tür bir siyasi sistem uygulamamız gerektiğini tartışmayacağız çünkü açık. Bu şeriat kanunu ve bu kadar" ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın Batı yanlısı hükümeti, Taliban militanlarının Kabil'i ele geçirmesinin ardından Pazar günü iktidarı devretti. Başkentin çöküşü, militanların Afganistan'ın büyük şehirlerini ele geçitmeye başlamasından iki haftadan kısa bir süre sonra geldi.