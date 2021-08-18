İçimizdeki Taliban: Aczmendi liderinden tebrik mesajı

Aczimendi tarikatı lideri Müslim Gündüz, Taliban militanlarının Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşıp “Şeriata el uzatanların akıbetini bütün dünyaya gösterdiniz imanınıza kuvvet bileğinize kuvvet ey kahramanlar”, “Şeriat ezeli ve ebedi ahkam… Uyarsanız canınız da malınız da devletiniz de kurtulur. Inne hizbellahi humul ğalibun Ey mücahidin ABD’yi rezil ettiniz kepaze ettiniz cihadınızı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Aczmendiler kimlerdir?

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’i ele geçirmesi sonrasında tekrar gündeme gelen Aczmendi tarikatı, Nur cemaatinin güçlü bir kolu durumunda.

28 Şubat müdahalesine giden süreçte ülke gündeminden düşmeyen Aczmendiler, Ankara Adliyesi'ne yürüyerek 28 Şubat davasına müdahil olmak istemişlerse de savcılık ve polisin izin vermemesi üzerine bu taleplerinden vazgeçerek geri dönmüşlerdi.

28 Şubat sürecinde "yenilikçi tarikatların" karşısında "öcü" olarak gösterilmişti. Giyim kuşamları, zikirleri ve sakınmadan dile getirdikleri şeriat çağrısıyla "öcü"leştirilenlerin karşısına, siyasal islamcı hareketin içerisinden Batı'yla ve aslında kapitalizmle çok daha uyumlu ilişkiler kurabilecek olanlar öne çıktı. AKP iktidarı da bu sürecin zirve noktası oldu.

28 Şubat öncesinde sık sık televizyonlara çıkan tarikat lideri Müslüm Gündüz, televizyon ekranlarında açık ve sert sözlerle şeriat çağrısı yapıyordu.

Müslüm Gündüz, 12 Haziran 1996 akşamı HBB televizyonunda laik demokratik rejime karşı olduğunu yıkılması gerektiğini ifade ederek şunları söylemişti:

"Kemalizm bir dindir. Allah'ı Mustafa Kemal, peygamberi İsmet İnönü'dür. Demokrasi dinsizliktir. Laiklik de öyledir. Geleceğiz Türkiye'yi alacağız. Hiç Merak etmeyin."

5 Ekim 1996 tarihinde Milliyet'e verdiği röportajda ise laik ve demokratik rejimin sonunda yıkılacağını ve şeriatın getirileceğini, ordunun günü geldiğinde bunu durdurmaya gücünün yetmeyeceğini, "çok kan aksa" da bir aşamadan sonra istenilen sonucun elde edileceğini açıklamıştı.

Madımak Katliamı'nda da rol oynadılar

1993 yılında Sivas Madımak Oteli'nde aydınların katledilmesinde önemli rol oynayan tarikatlardan yalnızca biriydi. Giyim kuşamları ile dikkat çeken Aczimendi tarikatı Madımak Oteli'nde ilerici aydınlara saldıran kitle arasında yer alıyordu.

Madımak Katliamı'ndan kurtulanlar arasında olan yazar Hidayet Karakuş soL'a verdiği röportajda Aczimendilerle karşılaşmalarını şöyle anlatmıştı:

Aşağıdan bir ses “Arkadaşlar aşağı gelin” dedi. Merdivenlere yöneldik. Ama daha iki basamak inmeden bizi yoğun bir sıcaklıkla duman karşıladı. Aynı anda ses “Arkadaşlar yukarı” dedi. Sıcaklık ve duman sürekli yukarı çıkıyordu. Aklıma o üçgenimsi yer geldi. Karanlıkta karımın elinden tutmuşken, karanlığa, “Arkadaşlar, arka odalara yürüyün, kapıları pencereleri kırın” diye, Camdan dışarı çıktık. Bu kez karşımızda iki Aczimendi, sopalarıyla bizi karşıladılar. “Geldiğiniz yerden çıkın, buraya gelmeyin” deyip ağız dolusu sövgüler yağdırdılar.

28 Şubat sürecinden sonra bir otel odasında "basılma sahnesi" ile gündemden düşmeyen Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz, bir süre medyadan uzak dursa da tarikat merkezi olan 2011 yılında Elazığ'da 500 kişilik mürit toplamıyla sokağa çıkmıştı. Gündüz, Suriye'den gelen yaklaşık 500 kişiyle birlikte ikindi namazı kıldıktan sonra, sokaklarda yürümek istemiş fakat polis engeli ile karşılaşmıştı.

Çocuk tacizi

Moda tasarımcısı Barbaros Şansal ise 14 yaşında iken bir Aczimendi tarikatı üyesi tarafından taciz edildiğini açıklamıştı.

Akit gazetesi eski yazarı Hüseyin Üzmez'in "cenaze namazını" da Aczimendi tarikatı kalabalık bir şekilde kıldırmıştı.

Hüseyin Üzmez Bursa’da 2008'de 14 yaşındaki B.Ç.’ye cinsel tacizde bulunmak suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almış, İstanbul’daki Metris Cezaevi’nde iken tahliye edilmişti. Tahliye edildikten kısa bir süre sonra ölmüştü.