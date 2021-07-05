Taliban: Afganistan'da çekilme tarihinin ardından kalacak askerler işgalci sayılacak

Taliban, NATO'nun Eylül ayında Afganistan'dan çekilmesinin tamamlanmasının ardından ülkede kalan tüm yabancı askerlerin işgalci olarak tanımlayacaklarını söyledi.

Katar'da bulunan Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, BBC'ye yaptığı açıklamada, Kabil'in askeri olarak kontrol altına alınmasının bir "Taliban politikası" olmadığını, ancak askeri müteahhitler dahil hiçbir yabancı gücün çekilmenin tamamlanmasının ardından kentte kalmaması gerektiğini belirtti.

Şahin, "Yabancı güçler, Doha anlaşmasına karşın birliklerini burada bırakırsa, yönetimimiz buna ilişkin atacağımız adımlara dönük bir tepki verecek" diye konuştu.

Şahin, diplomatların, STK'ların ve yabancı sivillerinse Taliban tarafından hedef alınmayacağını ifade etti.

Ülkede ABD'nin çekilmeye başlamasının ardından artan şiddette Taliban'ın rolü olmadığını savunan Şahin, bazı bölgelerin Taliban'ın kontrolüne geçmesinin taraflar arası mutabakat sonucunda gerçekleştiğini öne sürdü.

Mevcut Afganistan hükümetinin "zayıf" olduğunu söyleyen Şahin, Taliban'la hükümet arasındaki müzakerelerde seçimlerin gündeme gelmediğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD güçlerinin Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar çekileceğini açıklamıştı. Daha sonra ABD'li yetkililer, diplomatik misyonları ve kabil havalimanını korumak için Afganistan'da 1000'e yakın askerin kalabileceğini açıklamıştı.