Afgan birlikleri kilit bir noktayı Taliban'a kaptırdı

Taliban Kandahar vilayetinde önemli bir bölgeden Afgan askerlerini çıkarttı. Afganistan Ordusu, ABD'nin çekilmesinin başlamasından beri Taliban'a karşı bir dizi yenilgi yaşıyor.

AFP'nin bölgesel yetkililere dayandırdığı haberine göre, Taliban, Afgan kuvvetlerine gece başlattığı saldırıyla birlikte Panjwai bölgesini aldı. Panjwai Kaymakamı Hasti Muhammed, çatışmaların ardından hükümet birliklerinin bölgeden çekildiğini ve Taliban'ın ilçe polis merkezini ve valilik binasını ele geçirdiğini söyledi.

Kandahar İl Konseyi başkanı Sayed Jan Khakriwal, Panjwai'nin düştüğünü doğruladı, ancak Afgan güçlerini "kasıtlı olarak geri çekilmekle" suçladı.

Bölge, eyalet başkenti Kandahar şehrine stratejik olarak önemli yakınlığı nedeniyle, yıllar boyunca Taliban ve Afgan güçleri arasında düzenli çatışmalara sahne oldu.

Taliban'ın güney eyaletindeki toprak kazanımları, ABD liderliğindeki güçlerin koalisyonun ülkedeki ana askeri merkezlerinden biri olan Kabil yakınlarındaki Bagram Hava Üssü'nden çekilmesinden sadece iki gün sonra geldi. ABD son haftalarda Afganistan'dan çekilmesini hızlandırırken, bazı NATO müttefikleri savaşın parçaladığı ülkeden tamamen çıktı.

Cumartesi günü, yüzlerce Afgan askeri, Taliban'ın büyük bir saldırısının ardından komşu Tacikistan'a sığındı. Yerel basının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, çoğu Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahshan Eyaletinde bulunan bir düzineden fazla bölge son 24 saat içinde Taliban'ın eline geçti.

ABD Başkanı Joe Biden Cuma günü ABD'nin çekilmesi ve Afganistan'daki güvenlik durumu hakkındaki soruları yanıtlamayı reddetti ve gazetecilere "mutlu şeyler" hakkında konuşmak istediğini söyledi.