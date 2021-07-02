NATO işgal güçleri Afganistan'daki Bagram üssünü terk etti

ABD'li bir savunma yetkilisi, işgal birliklerinin Cuma günü Afganistan'daki ana askeri üssünden çekildiğini açıkladı.

Reuters'a konuşan ABD'li üst düzey güvenlik yetkilisi, "Bütün Amerikan askerleri ve NATO kuvvetleri Bagram hava üssünü terk etti" dedi.

ABD ordusunun işgal üssü, Kabil'in yaklaşık 60 km kuzeyinde bulunuyordu. Üs, ABD'nin ülkeyi işgalinin sembollerinden biriydi. İşgalcilerin kurduğu askeri üs Afgan hükümetine devredilecek.

Yine Reuters'a konuşan bir Afgan yetkili, üssün Cumartesi günü düzenlenecek törenle resmi olarak hükümete teslim edileceğini söyledi.

ABD'li savunma yetkilisi, Afganistan'daki üst düzey ABD komutanı General Austin Miller'ın başkent Kabil'de konuşlu işgal gücünü korumak için "tüm kabiliyet ve yetkileri hâlâ elinde tuttuğunu" söyledi.

Bu hafta ABD askerlerinin çoğunluğunun 4 Temmuz'a kadar ülkeden çıkmış olması beklenirken ABD Büyükelçiliği'ni "korumak için" bir miktar asker ülkede kalmaya devam edecek.

Geçen ay ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Ghani'ye "Afganlar geleceklerine, ne istediklerine karar vermek zorunda kalacaklar" dedi. Ghani'yse, artık işinin ABD'nin çekilmesinin "sonuçlarını yönetmek" olduğunu söyledi.

ABD'den çekilme konusunda Taliban ile yapılan anlaşma, 45. ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi altında imzalandı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Reuters'e verdiği demeçte, ABD güçlerinin üssü tahliye ettiğine dair haberlerin ellerine ulaştığını ve Taliban'ın memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Mücahid, "Bu geri çekilmeyi olumlu bir adım olarak görüyoruz. Afganlar, yabancı güçlerin tam olarak geri çekilmesiyle istikrar ve barışa daha da yakınlar" dedi. Mücahid, çekilmenin ABD hükümeti için de faydalı olduğunu sözlerine ekledi.