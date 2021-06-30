ABD, Afganistan'da kalacak asker sayısını açıkladı

ABD'li yetkililer, askerlerin Afganistan'dan çekilmesinin birkaç gün içinde tamamlanabileceğini belirtirken, bir miktar ABD askerinin ülkede kalabileceği açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, Afganistan'da elçilik ve hava alanı güvenliği için kalacak ABD askeri sayısının 650'yi geçmeyeceğini söyledi. Başka bir yetkiliyse, çekilme sürecinin sonu için bu haftanın kritik olabileceğini kaydetti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, "ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, NATO'nun Afganistan'da Çözüme Destek misyonunun sona ereceği anlamına gelmiyor" dedi. NATO, Nisan ayında yaptığı açıklamada, askerlerin ülkeden çekilmesinin birkaç ay içinde tamamlanabileceğini söylemişti.

ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin çekilme kararı aldığı dönemde, Afganistan'da 2 bin 500'e yakın askerin bulunduğunu söylemişti.