Afganistan'da Taliban, ABD'nin çekilme sürecinde 50'den fazla bölgeyi ele geçirdi

Afganistan'da Taliban güçlerinin, son haftalarda yaptığı taarruzlarla ülkede onlarca kırsal yerleşim bölgesini ele geçirirken, teslim olmaya zorladığı yüzlerce hükümet kuvvetleri mensubunun askeri teçhizatlarına el koyduğu bildirildi.

New York Times'ta (NYT) yer alan habere göre, ülkedeki yerel yetkililer, Taliban'ın son olarak dün ülkenin kuzeyindeki iki vilayet başkentine girdiğini aktardı. Taliban'ın, vilayetle aynı adı taşıyan başkent Kunduz'un girişini ele geçirdiği ve daha sonra çevre bölgelere yayıldığı kaydedildi. Taliban, ABD'nin hava saldırıları sonrasında 2015 ve 2016'da burayı terk etmişti.

Taliban'ın daha sonra Kunduz'un batısındaki Faryab vilayetinin başkenti Meymene'nin girişini kontrol altına alarak çevre bölgelere yayıldığı belirtildi. Taliban'ın burada pazar gecesi güvenlik güçleriyle çatıştığı ve çatışmalar sonucunda 20'den fazla hükümet gücü mensubunun yaşamını yitirdiği bildirildi. Başka bir çatışmada, hükümet güçlerinin cephanenin bitmesi nedeniyle teslim olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte, çoğunluğu ülkenin kuzeyinde olmak üzere yaklaşık 12 yerleşim yerinin Taliban'ın eline geçtiği belirtildi. New York Times'ın verilerine göre, Taliban, ABD'nin ülkeden çekilmeye resmen başladığı 1 Mayıs tarihinden bu yana, 50'den fazla yerleşim yerini ele geçirdi. Hükümet güçlerinin buna karşılık çok az bölgeyi geri alabildiği belirtildi.

NYT'nin haberinde, ülkede bulunan yaklaşık 400 yerleşim bölgesinin ABD'nin çekilmesinden önce bu kadar el değiştirmediğine, çekilmenin başlamasının ardından Taliban'ın bölgelere taarruzlarının arttığına işaret ediliyor.

Çekilme aşamasındaki ABD'nin hükümet güçlerine askeri desteği gittikçe azalıyor

Öte yandan, Afganistan hükümeti, cumartesi günü savunma ve içişleri bakanlıklarına yeni atamalar yaparken, genelkurmay başkanını değiştirdi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, ABD güçlerinin ülkeden çekilmesine ilişkin cuma günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek.

Ülkedeki çoğunluğu başkent Kabil'de ve Bagram havaalanında konuşlanan ABD'li ve uluslararası güçlerin, birkaç hafta içinde ülkeden tamamen çekilmesi bekleniyor.

ABD kuvvetlerinin Afganistan hükümet güçlerine hava desteğinin yapılan mutabakatlar gereği son haftalarda önemli ölçüde azaldığına ve çoğu ABD uçağının Afganistan dışına konuşlandırıldığına dikkat çekiliyor.