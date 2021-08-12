Afgan ordusu Gazne'de de kontrolü kaybetti.
Böylece Afgan ordusunun son yedi günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği kent sayısı 10'a yükseldi.
Ali Rıza Aydın
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Taliban Afganistan'da bir kenti daha kontrol altına aldı
Afgan ordusunun son yedi günde Taliban'a karşı 10 kentte kontrolü kaybetti.
Haber Merkezi
Afgan ordusu Gazne'de de kontrolü kaybetti.
Böylece Afgan ordusunun son yedi günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği kent sayısı 10'a yükseldi.