Taliban 'Afganistan İslam Emirliği'ni ilan etti

Taliban Kabil'e girişinden 4 gün sonra 'Afganistan İslam Emirliği'ni resmen ilan etti.

Afganistan'ın İngiltere'den bağımsızlığının yıldönümü olan 19 Ağustos Bağımsızlık Günü'nde Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid Twitter hesabından yaptığı açıklamada Afganistan İslam Emirliği'nin kuruluşunu ilan etti.

Taliban sözcüsü "Ülkenin İngiliz egemenliğinden bağımsızlığının 102. yıldönümünde Afganistan İslam Emirliği'nin ilanı" notuyla bir belgenin linkini paylaştı. Sözkonusu belgede şu ifadeler yer aldı:

"Afganlar, ülkelerinin bugün Amerikan işgalinden bağımsızlığın eşiğinde olmasından gurur duyuyorlar. Bu, tüm Afganların minnettar olması gereken ilahi bir nimettir. Ülkemizin İslam düzeninin menfaatleri yanında milletin yeniden inşası ve refahı için birlik ve samimiyet içinde çalışmalıyız."

Taliban Afganistan'daki 1996-2001 yılları arasındaki iktidarı boyunca da ülkenin adını Afganistan İslam Emirliği olarak değiştirmişti.

Taliban'ın kurucularından Molla Abdülgani Baradar Salı günü Katar'ın Doha kentinden Afganistan'a dönmüştü.

Taliban Afganistan ulusal bayrağını taşıyanlara ateş açtı: Ölümler var

Öte yandan Taliban'ın Afganistan ulusal bayrağını değiştirerek yerine örgütün bayrağını getirmesine tepkiler sürüyor. AFP'nin bir görgü tanığına dayandırdığı haberine göre Asadabad kentinde Taliban militanları, Bağımsızlık Günü mitinginde ulusal bayrak taşıyanlara ateş açtı, yaşamını yitirenler olduğu belirtildi.

Taliban dün de Celelabad kentinde ulusal bayrak taşıyanlara ateş açmıştı. Reuters olayda en az 3 kişinin öldüğünü bildirmişti.