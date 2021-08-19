Çavuşoğlu 'TSK Kabil Havalimanını korumaya devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından ülkedeki yeni durum, Kabil Havalimanı'nı NATO misyonu çerçevesinde korumak için görevli TSK'nın ülkedeki pozisyonunu da tartışmaya açtı.

Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni durumda kararların tekrar gözden geçirileceğini belirterek şöyle dedi:

“Biz NATO'da konuyu konuştuğumuzda koşullar farklıydı. Şimdi fiili durum nedeniyle yeni şartlar ortaya çıktı. O nedenle ilk konuştuğumuz noktada değiliz. Şimdilik önceliğimiz vatandaşlarımızın tahliyesi. Afganistan'ın geleceğine karar vermek üzere toplanan müzakere heyetini yakından takip ediyoruz. Nasıl bir yönetim oluşacağını takip ediyoruz. Bütün taraflarla görüşüyoruz. Ortaya çıkacak yeni koşullara göre Kabil'de kalıp kalmayacağımıza, asker gönderip göndermeyeceğimize yeniden karar vereceğiz.”