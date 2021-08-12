Taliban: Afgan Hükümeti'nden iktidar paylaşımı teklifi almadık

El Cezire Perşembe günü, Taliban'ın Katar'daki siyasi ofisi sözcülerinden Süheyl Şahin'e atıfta bulunarak, Taliban hareketinin hükümetten Afganistan'daki iktidarı paylaşma daveti almadığını bildirdi.

Şahin, Taliban'ın geçiş hükümetine katılmaya hazır olduğunu ve Cumhurbaşkanı Eşref Gani'yi devirmek gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Daha önce, Afgan hükümetinin, şiddeti sona erdirmesi karşılığında cihatçılara bir iktidar paylaşımı anlaşması teklif ettiği öne sürülmüştü.

Taliban militanları Perşembe günü ülke genelinde 34 ilin başkentini kontrol altına almak amacıyla saldırılarını yoğunlaştırırken Kabil'in 150 km güneyindeki stratejik Gazne şehrini ele geçirdi.

El Cezire, bir hükümet kaynağına atıfta bulunarak, Afgan hükümetinin ülkedeki şiddeti sona erdirmesi halinde Taliban hareketine bir güç paylaşımı düzenlemesi teklif ettiğini söyledi. Kabil yönetiminin önerisinin, Afganistan içi müzakerelere ev sahipliği yapan Katar üzerinden Taliban'a iletildiği bildirilmişti.

Afgan uzlaşma konseyi başkanı Abdullah Abdullah, Doha'da ABD, Rusya, Çin ve Pakistan "genişletilmiş Troyka"sının elçilerine hitaben yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu "savaş suçlarına, yaygın insan hakları ihlalleri ve insani felakete yol açan" şehirlere yönelik Taliban saldırılarını önlemek için ciddi önlemler almaya çağırdı.

Abdullah ayrıca, acil bir ateşkes sağlamak ve siyasi bir anlaşmaya varmak için anlamlı ve samimi müzakerelere başlama gereğini de vurguladı.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, "Bölgesel ve uluslararası teröristlerle doğrudan işbirliği içinde Taliban şiddetini ve suçlarını durdurmak sadece Afganistan'ın değil, tüm dünyanın, özellikle de bölge ülkelerinin çıkarına olacaktır" denildi.

Bu arada, Pakistan Başbakanı İmran Han Çarşamba günü yabancı gazetecilere, mevcut senaryo altında siyasi bir anlaşmanın herhangi bir sonuca varmasının olası olmadığını açıkladı. Han, "Üç ila dört ay önce Taliban üst düzey liderliği buraya geldiğinde [...] Taliban'ı ikna etmeye çalıştım... 'Eşref Gani orada olduğu sürece, biz (Taliban) Afgan hükümetiyle konuşmayacağız' şartını koştular" dedi.