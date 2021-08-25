Taliban ABD'nin Afgan ordusuna temin ettiği Rus yapımı helikopterleri ele geçirdi

Rusya devletine bağlı silah ihracat kurumu Rosoboronexporter'ın başkanı Aleksandr Miheyev, Afganistan'da Taliban'ın 100'den fazla Rus yapımı Mi-17 helikopterini ele geçirdiğini duyurdu.

Sözkonusu helikopterler ABD ordusu tarafından Afgan silahlı kuvvetlerine, ABD yapımı UH-60 Black Hawk tipi helikopterlerden daha ucuz ve kullanımı daha kolay olduğu için temin edilmişti.

Interfaks'ın haberine göre Miheyev Taliban'ın ele geçirdiği helikopter filosunun büyük olduğunu ancak bu helikopterlerin kullanımı için onarım, bakım ve yedek parçaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Miheyev sözkonusu filonun büyük bölümünün halihazırda kullanılamaz durumda olabileceğini de belirtti.

Al Arabiya: ABD'nin birkaç uçak, helikopter ve füzesi Taliban'ın elinde

Öte yandan El Arabiya televizyonu, kaynaklarına dayandırdırdığı haberinde, Taliban'In ABD'nin Afganistan'da kullandığı birkaç uçak, helikopter ve füzeyi ele geçirdiğini duyurdu. Kaynaklarının "Taliban'ın helikopter ve uçakları kullanması zor olabilir. Taliban üyelerinin teknik bakım yapması da mümkün değil" dediğini aktaran El Arabiya, ABD'nin sözkonusu araçların imhasıyla ilgili bir karar almadığını da bildirdi.

Kanala göre ABD Afganistan'daki askeri depolarının vurulması da dahil operasyonlarla ilgili karar almak için tahliye sürecinin tamamlanmasını bekliyor.