Rusya Afganistan'dan 500'den fazla kişiyi tahliye edecek

Rusya Savunma Bakanlığı Afganistan'dan 500'den fazla kişiyi tahliye etmek üzere 4 askeri uçağının hazır olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Afganistan'dan tahliye edilecekler arasında Rusya vatandaşlarının yanısıra Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi ülkeler (Belarus, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan) ile Ukrayna vatandaşlarının da yer aldığı belirtildi.

Kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine verildiği kaydedildi.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi sonrası Rusya ülkedeki büyükelçiliğini kapatmamış ve diplomatik personelini tahliye etmemişti.