Taliban: 2022'de Yeni Anayasa'yı hazırlıyoruz

Taliban'ın Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı ve örgütün sözcüsü Zabihullah Mücahid, Rusya menşeli Sputnik'e verdiği demeçte yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl bir komisyon kurmayı planladıklarını söyledi.

Sputnik International'da yer alan habere göre, Mücahid, "Yeni anayasa yapım süreci birkaç ay içinde başlayacak. Hükümetimizin ülkemizden bilim adamları, hukukçular ve uzmanlar tarafından oluşturulacak bir anayasaya sahip olması için çalışıyoruz" dedi.

Yeni bir anayasa hazırlama sürecinin bu yıl başlayıp başlamayacağı sorusunaysa Mücahid, "Büyük ihtimalle bu çalışma gelecek yıl başlayacak ve komisyon emirliğimiz tarafından atanacak" dedi.

Geçen ay Taliban, ABD güçlerinin geri çekilmesinin ardından 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e herhangi bir direnişle karşılaşmadan girerken, Cumhurbaşkanı Eşref Gani de ülkeyi yüklü bir miktar parayla terk etti.

6 Eylül'de Taliban, direnen son eyalet olan Pençşir'de kontrolü sağladığını duyurdu.