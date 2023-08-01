Taleplerini sıraladılar: 'Kamu emekçilerini yüzdelik oyunlar kurtarmaz'

Kamuda çalışan yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarında alacakları maaş zamlarının, sosyal ve özlük haklarının belirleneceği "7’nci dönem toplu sözleşme görüşmeleri" bugün başladı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu bugünkü görüşmelerin öncesinde eylem yaparak taleplerini sıraladı. Genel Başkan Mehmet Yeşildağ imzalı açıklamanın okunduğu eylemde, "Kamu emekçilerini, sözde toplu sözleşme masalarında satan, hak kaybına uğratan, kamu emekçilerini değil AKP’nin çıkarlarını gözeten konfederasyon bugün masada oturuyor" denildi.

"Kamu emekçilerini yüzdelik oyunlar kurtarmaz" başlıklı açıklamada "2021 yılı 6. Dönem Sözde Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2022’de yüzde 5+7, 2023’de ise yüzde 8+6’ya imza atılarak kamu emekçileri ve emeklileri enflasyona ezdirilmiş, açlık ve sefalete mahkum edilmiştir. Kamu emekçilerinin toplu pazarlığı Ağustos ayına bilinçli olarak sıkıştırılmaktadır. Bugün görüşülecek toplu sözleşme sürecinin de kamu emekçilerinin yararına olumlu bir sonuç alınacağını düşünmüyoruz" ifadesi kullanıldı.

Doğalgazdan elektriğe, benzinden gıda maddelerine ve ulaşıma yapılan fahiş zam oranları hatırlatılırken, emekçilerin talepleriyse şöyle sıralandı: