Taleplerini sıraladılar: 'Kamu emekçilerini yüzdelik oyunlar kurtarmaz'

Kamuda çalışan yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarında alacakları maaş zamlarının, sosyal ve özlük haklarının belirleneceği "7’nci dönem toplu sözleşme görüşmeleri" bugün başladı.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu bugünkü görüşmelerin öncesinde eylem yaparak taleplerini sıraladı. Genel Başkan Mehmet Yeşildağ imzalı açıklamanın okunduğu eylemde, "Kamu emekçilerini, sözde toplu sözleşme masalarında satan, hak kaybına uğratan, kamu emekçilerini değil AKP’nin çıkarlarını gözeten konfederasyon bugün masada oturuyor" denildi.
"Kamu emekçilerini yüzdelik oyunlar kurtarmaz" başlıklı açıklamada "2021 yılı 6. Dönem Sözde Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2022’de yüzde 5+7, 2023’de ise yüzde 8+6’ya imza atılarak kamu emekçileri ve emeklileri enflasyona ezdirilmiş, açlık ve sefalete mahkum edilmiştir. Kamu emekçilerinin toplu pazarlığı Ağustos ayına bilinçli olarak sıkıştırılmaktadır. Bugün görüşülecek toplu sözleşme sürecinin de kamu emekçilerinin yararına olumlu bir sonuç alınacağını düşünmüyoruz" ifadesi kullanıldı.
Doğalgazdan elektriğe, benzinden gıda maddelerine ve ulaşıma yapılan fahiş zam oranları hatırlatılırken, emekçilerin talepleriyse şöyle sıralandı:
- İLO sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası sözleşmelerle, evrensel sendikal hak ve özgürlüklerle uyumlu grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu sözleşme istiyoruz.
- Sendika özgürlüğünü sınırlayan yüzde 2 barajı kaldırılmalıdır.
- 2024-2025 yıllarında yapılması gereken ücret zamlarına temel oluşturacak şekilde tüm kamu çalışanlarının maaşları en az yüzde 115 oranında artırılmalıdır. 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranları bu rakam üzerinden hesaplanmalıdır.
- Yüzde 115 oranında artırılarak belirlenecek bu tutarlara 2024 ve 2025 yılında Ocak, Nisan, Temmuz ve Eylül aylarında (üçer aylık sürelerle) yüzde 15 zam yapılmalıdır. Ayrıca Ocak 2024’te yüzde 5 oranında refah payı eklenmelidir.
- Birikimli enflasyonun yüzde 15’i aştığı aydan itibaren enflasyon farkı maaş ve ücretlere aylık olarak yansıtılmalıdır.
- Kamu çalışanlarına Ocak 2024’ten başlayarak aylık 10.000 lira barınma yardımı verilmelidir. Bu tutar memur maaş katsayısı artışı oranında artırılmalıdır.
- Tüm memurların ek göstergeleri 3600’e çıkarılmalıdır.
- Kamu çalışanlarına maaşlarıyla birlikte yapılan tüm ek ödemeler emekliliğe esas alınmalı ve bu tutarlar emekli aylığına da yansıtılmalıdır.
- Seyyanen artıştan memur emeklisinin yok sayılması eşitlik ilkesi gereği adaletsizliktir.
- Memurlara, yılda bir defa yıllık izne ayrılırken bir maaş tutarında yıllık izin ikramiyesi ödenmelidir.
- Tüm kamu çalışanlarına her yıl iki defa birer net maaş tutarında bayram ikramiyesi ödenmelidir.
- Aile yardımı enflasyon oranları dikkate alınarak birinci çocuk için 3.000 lira, ikinci çocuk için 4.000 lira ve üçüncü çocuk için 6.000 liraya çıkarılmalıdır.
- Ölüm yardımı ödeneği en düşük memur maaşı seviyesine çıkarılmalıdır
- Kamu çalışanlarına ya kreş olanağı sağlanmalı ya da günün koşullarına uygun olarak kreş yardımı verilmelidir.
- Kamuda eşit işe eşit ücret ödenmelidir.
- Kamuda mülakat kaldırılmalıdır.
- Kamuda sözleşmeli çalışan sonlandırılmalı tamamı kadroya geçirilmelidir.
- Kamuda çalışanların mesai ücretleri günün şartlarına uygun ve eşit düzenlemelidir.
- Vergi dilimi adaletsizliği giderilmeli yüzde 15’te sabitlenmelidir.
- Sendika üyelik ve çekilme işçilerde olduğu gibi e-devlet üzerinden yapılmalıdır.
- Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalıdır.
- Devlet memurlarına yiyecek, kıyafet ve ulaşım yardımı yapılmalıdır.
- Kamu çalışanlarının aile birlikteliği için aynı yerde görev yapmaları sağlamalıdır.
- Memur ve memur emeklisi bankalardaki promosyonlardan eşit yararlanmalıdır.