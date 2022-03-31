Talan İkizköy'den başladı: Zeytin ağaçları kesiliyor

Muğla'nın Milas ilçesindeki İkizköy’de yapılması planlanan kömür madenine karşı mücadele sürerken, 2017'de kamulaştırılan bölgedeki zeytinlikler kesilmeye başlandı.
Bölgeye jandarmanın kimseyi sokmadığını söyleyen yurttaşlar şu ana kadar onlarca zeytin ağacının Limak Holding tarafından kesildiğini duyurdu.
Yurttaşların tepkisi sonrası şirket kesimi geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.
Resmi Gazete’de 1 Mart'ta yayınlanan yönetmelikle zeytin alanlarında madencilik faaliyeti yapılmasının önü açılmıştı.
İkizköy Işıkdere'de @LimakEnerji @IcIctas zeytin katliamı yapıyor.— İkizköy İnsanca Yaşam için Direniyor 🌱🫒🌲 (@ikizkoydireniyo) March 31, 2022
Köylü ve yaşam savunucuları alana sokulmuyor. @tcmuglavaliligi @TCTarim @muglabsb yasayı uygulayın.#ZeytinlikTaşınmaz pic.twitter.com/Lgt3uLrahJ
İkizköy'de yurttaşlar kesim haberini duyar duymaz bölgeye gitti