İkizköy’de yağma sürüyor: SİT alanı ilan edilmesi istenen köydeki cami de yıkıldı

İkizköy'de yağma ve saldırı tüm hızıyla sürüyor.

İkizköylüler, bu kez de “İkizköy Işıkdere'nin camisi yıkılıyor. Minaresi biz yetişinceye dek yıkılmış. En az 200 yıllık bir köyden geriye kalan ne varsa kömür için yok ediliyor. Tarih, kültür, kişisel ve toplumsal anılar....” diyerek İkizköy’deki yıkımın geldiği noktayı işaret etti.

İkizköy Direnişi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Işıkdere camisinin maden talanı için yıkıldığı belirtilerek, “Arkeolojik kazı yapılan köy tamamen yok edilecek. Köyde Bizans dönemine ait kilise, yağhane ve mezarlıkların yanı sıra 4000 yıl önceye tarihlenen eserlerin de bulunduğu söyleniyor” denildi ve "Işıkdere arkeolojik sit ilan edilmeli" çağrısı yapıldı.

İkizköylülerin Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri ve onlara bağlı kömür madeni ocakları tarafından yutulması tehdidine karşı verdiği mücadele uzun zamandır sürüyor.

Yıkım, bu bölgedeki maden sahalarını 2014 yılında devralan, Limak Enerji ile IC İçtaş Enerji ortaklığı olan Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ. tarafından gerçekleştiriliyor