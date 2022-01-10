'Takvim'in hedef gösterdiği İBB çalışanı devlet korumasına alındı mı?'

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Takvim'in hedef gösterdiği İBB çalışanı Fatma Yavuz'u Meclis gündemine taşıdı. Gergerlioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Hrant Dink’in başına gelen Fatma Yavuz’un başına da gelebilir tedirginliği yaşayan devlet görevlisi yok mudur?" diye sordu.

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Takvim tarafından hedef gösterilen ve tehditler alan İBB Çalışanı Fatma Yavuz hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Takvim Gazetesi'nin "Başörtülü çalışan olarak parlatılan İBB İnanç Masası çalışanı Ermeni asıllı Fatma Yavuz Atatürk'e ve Türk milletine hakaret etti. Türklerin soykırım yaptığı yalanına sarılan Yavuz, Ülkücüler için de 'hırsız' ithamlarında bulundu" haberi ile Fatma Yavuz'u hedef gösterdiğini hatırlatan Gergerlioğlu, Fatma Yavuz'un sosyal medya hesabından "Bu bir "güvercin tedirginliği' yazısıdır! Birkaç gündür insafsız saldırıların hedefi oluyorum. Bu ahlaksızlığa susarak yanıt vermeyeceğim, aksine haykıracağım. Bu sefer kimse duymadık, yetişemedik, bilemedik diyemeyecek!" diyerek paylaşımlarda bulunduğunu hatırlattı.

Gergerlioğlu şu sorulara yanıt verilmesini istedi: