'Ekrem kendine göre çalışan bulmuş' diye hedef gösterdiler: 'Bu bir 'güvercin tedirginliği' yazısıdır!'

AKP'nin yandaş gazetelerinden Takvim, İBB çalışanı Fatma Yavuz'u "Ekrem tam kendine göre çalışan bulmuş", "Türk düşmanı Ermeni sevici" diye hedef gösterdi.

Yavuz, sosyal medyadan bir açıklama yaparak, "Bu bir 'güvercin tedirginliği' yazısıdır! Birkaç gündür insafsız saldırıların hedefi oluyorum. Bu ahlaksızlığa susarak yanıt vermeyeceğim, aksine haykıracağım. Bu sefer kimse duymadık, yetişemedik, bilemedik diyemeyecek!" dedi.

Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Onlara cevap verme diyen dostlarıma saygı duymakla beraber katılmadığımı ifade etmek istiyorum. Bu topraklarda her haklıya sus tavsiyesi verilmesini eleştiriyor ve kabul etmiyorum. Susmayacağım!

Bu iş birkaç trolün siyasi rant için yaptığı kötü ödev seviyesini çoktan aştı. Bu manşetin bu ülkede ne anlama geldiğini herkes gayet iyi biliyor. Rahmetli Hrant Dink'e da aynı itibarsızlaştırmayı yapıp katillere hedef yaptılar. Görüyorum ki bir arpa boyu yol almamışız.

Boş ver demeyin kalbinizi kırarım. Neyi boş vereyim? Bu ülkedeki en trajik cinayetler paçavra gazetelerin, ahlaksız trol kalemlerin hedef göstermesi ile işlenmedi mi?

Ne olması gerekiyor ciddiye almam için? Takvimin değil de New York Times'ın manşet atması mı? Şunu bilin ki bu işler hep ucuz insanlara, ucuz tetikçilere havale edilir. En saçma hedef göstermeler can alır bu ülkede."