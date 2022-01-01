Taksim'deki yeni yıl kutlamaları sırasında taciz olayı yaşandı.
İstiklal Caddesi'nde yürüyen üç kadın, iki kişi tarafından taciz edildi.
Kadınların şikayeti üzerine tacizciler polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Taksim'deki yılbaşı kutlamasında taciz
Taksim'deki yılbaşı kutlamaları sırasında üç kadın, iki kişi tarafından taciz edildi. Tacizciler polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Taksim'deki yeni yıl kutlamaları sırasında taciz olayı yaşandı.
İstiklal Caddesi'nde yürüyen üç kadın, iki kişi tarafından taciz edildi.
Kadınların şikayeti üzerine tacizciler polis tarafından gözaltına alındı.