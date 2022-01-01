Taksim'deki yılbaşı kutlamasında taciz

Taksim'deki yılbaşı kutlamaları sırasında üç kadın, iki kişi tarafından taciz edildi. Tacizciler polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Taksim'deki yeni yıl kutlamaları sırasında taciz olayı yaşandı.

İstiklal Caddesi'nde yürüyen üç kadın, iki kişi tarafından taciz edildi.

Kadınların şikayeti üzerine tacizciler polis tarafından gözaltına alındı.

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