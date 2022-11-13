Taksim'deki patlamanın ardından mahkemeden dikkat çeken 'şüpheli' kararı

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 53 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin mahkeme tarafından dikkat çeken bir karar verildi.

Halk TV'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu İstanbul 10 Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı başvuruda patlamaya ilişkin şüphelilerin ve şüpheli avukatlarının yetkilerinin kısıtlanmasını istedi.

Mahkeme soruşturma taraflarının soruşturma dosyasını incelemelerinin ve örnek almalarının soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebileceğini belirterek şüpheli, şüpheli müdafileri ve diğer soruşturma sujelerinin yetkilerinin kısıtlanmasına karar verdi.