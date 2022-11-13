İstiklal Caddesi’nde patlama: 6 kişi yaşamını yitirdi, 53 kişi yaralandı

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama yaşandı. Patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi, 53 kişi yaralandı. Patlama sonrası Okmeydanı Hastanesi'ne kaldırılan 9 yaralı arasında durumu ağır olanların olduğu öğrenildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının 53 olduğunu açıkladı.

Erdoğan: Bir terör kokusu var

Bali'ye gitmeden önce düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan "Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an itibarıyla ilk tespitler oradaki kaçışmalar vesaire falan, bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da 18.18 itibariyle yeni bir açıklama yaptı. Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Bugün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada maalesef ölü sayımız 6'ya, yaralı sayımız ise 53'e yükseldi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Patlamanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İstiklal Caddesi polis tarafından giriş ve çıkışlara kapatılırken, caddeye çıkan tüm ara sokaklar da boşaltılıyor.

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Polis ikinci patlama olacağı şüphesiyle alanı boşalttı.

Patlama nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan bazı yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni boşaltılırken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterin de havadan denetim yaptığı görüldü.

Vali Yerlikaya: Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamanın ardından yaptığı ilk açıklamada can kaybı ve yaralıların olduğunu belirtti.

Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya daha sonra yaptığı açıklamada "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

RTÜK'ten yayın yasağı açıklaması

RTÜK patlamaya ilişkin haberlere yayın yasağı getirildiğini duyurdu. RTÜK tarafından yapılan açıklamada "İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur" denildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu "İstiklal Caddesi’deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız." dedi.

Kızılay'dan kan açıklaması

Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır" denildi.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen saldırı ile ilgili soruşturma başlattı. Patlamaya ilişkin 5 savcı görevlendirildi. Öte yandan İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin patlamayla ilgili yayın yasağı getirdiği belirtildi.

Soylu ve Bozdağ, İstanbul'a hareket etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Taksim'deki patlamanın ardından İstanbul'a hareket etti.

İnternet yavaşladı

Küresel internet erişimini takip eden Netblocks, patlamanın ardından Türkiye'den sosyal medya platformlarına erişimin yavaşlatıldığını bildirdi.

TKP'den açıklama

Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından açıklama yaptı. TKP'den yapılan açıklamada "Bugün yine canımız yandı. Yaşamını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz halkımızı bu karanlıktan çıkarmak için... Tüm İstanbul'a geçmiş olsun" denildi. TKP ayrıca yardıma ihtiyacı olan yurttaşlar için Beyoğlu'ndaki işçi evinin açık olduğunu belirtti.

Yayın yasağını Kültür ve Turizm Bakanlığı talep etti

RTÜK'ün sitesinde paylaşılan yayın yasağı metninde, yasağın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından istendiği dikkat çekti. RTÜK açıklamasında, "Anılan hüküm çerçevesinde 13.11.2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının 13.11.2022 tarih, saat 17:18 ve 04181 sayılı yazısı ile geçici yayın yasağı getirilmiştir" denildi.