Taksim'de kadınlara biber gazlı saldırı

İstanbul’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde Taksim Tünel Meydanı'nda toplanan binlerce kadın eylemdeydi.

Evrensel'de yer alan habere göre, kadınlar, emeklerinin sömürülmesini, şiddeti, baskıyı, yaşamlarına müdahaleyi, ekonomik krizin yükünün kendilerine yüklenmesini alkış, slogan ve ıslıklarla protesto etti.

Eylemde hükümeti istifaya çağıran, dolardaki yükselişi eleştiren slogonlar ve dövizler de öne çıktı.

Tünel Meydan'ında toplanan kadınlar İstiklal Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Galatasaray Meydanı'nda açıklama yapmak isteyen kadınların önü Rus Konsolosluğu önünde kesildi. Kadınlar bu tutumun bir yasaklama olduğunu söyleyerek barikatların açılmasını istedi.

Polis barikatları kaldırmayınca kadınlar barikata yüklendi, polis gazla saldırdı.

Kadınlar polisin engelini protesto ederek 25 Kasım için daha önceden hazırladıkları açıklamayı okumayacaklarını dile getirdi. Kadınlar, şiddete, yasaklara, polis engeline karşı "25 Kasım da kadınların isyanı da yasak tanımaz" başlıklı bir açıklama okudu.