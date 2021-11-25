Kadınlar şiddetsiz ve sömürüsüz bir düzen için sokakta!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kadın Dayanışma Komiteleri bugün sokakta.

İstanbul Beyazıt Meydanı'nda saat 17.00'de başlayan buluşmada kadınlar "Şiddetsiz ve Sömürüsüz Bir Düzen Mümkün" pankartı açtı, "Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın!", "Kadın düşmanı yobaz AKP!", Ekmek yoksa özgürlük yok!", "Kadın katili patron düzeni!" sloganlarıyla bir araya geldi.

Beyazıt Meydanı'nda yapılan açıklamada "İstanbul’un dört bir yanından, bu şehrin üniversitelerinden Kadın Dayanışma Komiteleri toplanıp burada, Beyazıt Meydanında sözünü söylemeye geldi! Çağrımız şiddetsiz ve sömürüsüz bir düzen için ayağa kalkma çağrısıdır!" denildi.

"Bu ülkede, bu karanlık düzende şiddete, tacize, yoksulluğa, sömürüye mahkum ediliyoruz!" denilen açıklamada "Emeğimizden, ekmeğimizden, geleceğimizden kâr etmeye çalışıyor, kendi düzenlerinin derdine düştükçe bizi yoksullaştırıyorlar! Bütün bunlar yetmezmiş gibi; şu saatte dışarı çıkma, sus, konuşma, düşünme, sakın gülme… Şiddet görüyorsan hak etmişsindir, öldürüldüysen bir sebebi vardır diyorlar! Evet bir sebebi var! Sebep, sizin gerici düzeniniz, sebep sizin yarattığınız, kadınları mahkum ettiğinizi sandığınız karanlık düzeninizdir. Ama kadınlar bu düzene sığmaz! İşçi, emekçi bu düzene sığmaz! Sizin yarattığınız karanlığı, boyun eğmeyenler yırtıp atacak!" ifadeleri kullanıldı.

'Geleceğimiz için ayağa kalkıyoruz'

İstanbul'daki Kadın Dayanışma Komiteleri adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Dostlar! Boyun eğmeyen emekçi genç kadınlar!

İçinde yaşamaya çalıştığımız bu düzen, emekçileri ve özellikle kadın emekçileri yakaladığı her köşeden baskılamaya çalışıyor!

Okulda, ailemizde evimizin içinde, mecbur olduğumuz part time işlerde şiddete, sömürüye, cinsiyetçi söylem ve ayrıştırmalara maruz kalıyoruz.

Bu ülkede eğitime ulaşmak hiçbir zaman kolay olmadı! Binbir zorlukla mücadele edip, bir yandan çalışıp bir yandan akademik eğitim görmeye çalışırken; iktidar eliyle akademiye yerleştirilmiş yobaz profesörlerin tacizleriyle, şiddetiyle, baskılarıyla karşılaşıyoruz!

İktidar ve onun düzen muhalefetiyle örülen bu karanlığa mahkum değiliz!

Kapitalizmin sömürüsü eğitim hakkımızı elimizden almakla, bizi geleceksiz bırakmakla kalmadı! Yaşama dair bütün umutlarımızı tüketmeye devam ediyor!

Kapitalizm şiddeti şimdi de tüm halkı açlıkla terbiye etmeye çalışıyor. Enflasyon artıyor, alım gücü giderek düşüyor, fiyat etiketleri her gün değişiyorken; saraylarda oturanlar, açlık sınırında yaşayanlara şükretmesini öğütlüyor!

İnsanca bir yaşam sürmemizi engellerken en çok da biz kadınları hedef alıyorlar. Sizin yarattığınız düzenin krizi önce kadın istihdamından vazgeçiyor.

En çok kadınların emeğini görmezden geliyor. Bizim emeğimizi değersizleştiriyor. Kutsallaştırdığınız ev içi emek, ev içi şiddete dönüşürken kadınların hayatları solup yitiyor!

Bizi nasihatlerle kandırıp, şiddetle tehdit edemezsiniz artık. Açlık sınırında yaşasak da sizin kuru tehditlerinize karnımız tok! Çünkü biz bu düzenle helalleşemeyiz, hesaplaşırız ancak!

Bugün burada ve daha nice şehirde dün de sokaktaydık, bugün de sokaktayız, yarın da sokakta olacağız!!

Şiddetsiz ve sömürüsüz bir düzen için, aydınlık yarınlarımız, emeğimiz, ekmeğimiz… Geleceğimiz için AYAĞA KALKIYORUZ!

Gücümüzü, inancımızı örgütlülüğümüzden, haklı ve meşru mücadelemizden alıyoruz. Halkı yoksulluğa iten, geleceğimizi ve tüm umutlarımızı çalan bu emek düşmanı, kadın katili yolsuzluk düzeniyle derdimiz var.

Bu düzen değişmedikçe, patron sınıfı emeğimizden, geleceğimizden elini çekmedikçe öfkemiz dinmeyecek!!

Şiddetsiz ve sömürüsüz bir düzeni mutlaka kuracağız!"

İstanbul Beyazıt Meydanı

Ankara'da kadınlar sömürüsüz bir düzen için buluştu

Ankara'da kadınlar KDK'ların çağrısıyla Kuğulu Park'ta saat 19.00'da bir araya geldi.

Ankara'daki buluşmada KDK adına konuşan Burçak Özoğlu, "Doviz diyorlar, kur diyorlar, faiz diyorlar, zam üstüne zam yapıyorlar. Açıkladıkları her rakamda, oynadıkları her virgülde tencerede pişen yemeğimizden, evi ısıtan gaz parasından, çocuklarımızın geleceğinden çalıyorlar. Doviz çıkıyor bizi vuruyor, faiz düşüyor yine bizi buluyor. Onlar tahterevallide oynarken, bizim emeğimiz eriyor, dün kurduğumuz sofrayı bugün bulacak mıyız bilemiyoruz. Neymiş? Piyasalar çalkalanmış, yatırımcının iştahı kaçmış, Türkün parası ucuzlamış! Bize ne! Onlar karlarına yanıyor, bize ucuzsun çalış diyorlar. Avrupanın ucuz işçi cenneti olacakmışız, sermaye bize koşacakmış! Lafa bak!" dedi.

Artık kadınların tek çaresinin ayağa kalkmak olduğunu vuegulayan Özoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gördük iki gündür. Daha ilk adımımızda, sokaktaki sesimizden, kolkola girmiş siluetimizden, tenceremizden tavamızdan korktular. Hem de ne korkmak! Ne demişti Usta, hiç bir korkuya benzemez halkını satanın korkusu! Düzenin efendileri, iktidarıyla muhalefetiyle, yancısıyla yandaşıyla karşımıza dikildi. Provokasyon dediler, marjinal dediler, türlü türlü yol deniyorlar. Sokağı bize kapamaya çalışıyorlar. Kadınlar iyi biliyor bu numaraları. Tutmaz. Başaramazlar, bizi artık eve kapatamazlar. Yağma yok, lamı cimi yok! Kadınlar bu düzene sığmaz!"

Özoğlu'nun ardından Ankara'daki KDK çalışmaları adına konuşmalar yapıldı.

Eylem "Düzeniniz batsın kadınlar yaşasın", "Ekmek yoksa özgürlük yok" sloganlarıyla sona erdi.